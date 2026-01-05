VIDEO: ಆಟೋ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾವು ತಂದು ಕಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೇ ಬೆದರಿಸಿದ ಪಾನಮತ್ತ ಚಾಲಕ

ETV Bharat / bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಹಾವಿನಾಟ' ಆಡಿದ್ದಾನೆ.

ಹಾವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್​ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಪಾನಮತ್ತ ಚಾಲಕ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 5, 2026 at 10:38 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​(ತೆಲಂಗಾಣ): ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಚಂದ್ರಾಯಣಗುಟ್ಟ ಕ್ರಾಸ್‌ರೋಡ್ಸ್‌ನ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಆಟೋ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಆತ ಹಾವು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಮೈಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್​​ ಅಧಿಕಾರಿಗೇ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ನೋಡಿ.. ಪಾನಮತ್ತ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಹುಚ್ಚಾಟ (ETV Bharat)

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಚಂದ್ರಾಯನಗುಟ್ಟ ಕ್ರಾಸ್‌ರೋಡ್ಸ್‌ನ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎ. ಕರೀಮ್ ಅವರು ಡ್ರಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪಹಾಡಿ ಷರೀಫ್ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಮಸೀದಿ ಪ್ರದೇಶದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸೈಯದ್ ಇರ್ಫಾನ್ (23) ಎಂಬಾತನನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆತ ಕುಡಿದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆಟೋವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸದಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ, ಅವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಹಾವು ಮೈಮೇಲೆ ಎಸೆಯುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ: ಬಳಿಕ, ಆಟೋದಲ್ಲಿನ ಚೀಲದಿಂದ ಹಾವು ಹೊರತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಆಟೋ ವಾಪಸ್​ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ಹಾವನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕಚ್ಚಿಸುವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಗೆ ಹಾವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾವು ಕಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕುಡುಕ ಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಹಾವು ತಂದು ಬೆದರಿಸಿ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಎಸ್‌ಐ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇರೆಗೆ ಇರ್ಫಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಇದನ್ನು ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ತಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಸತ್ತ ಹಾವು. ಅದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

