ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ತನ್ನ ಭಾರತೀಯತೆ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಅಜ್ಜನ ಸಮಾಧಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆದು ತಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಸಮಾಧಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು, ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.

SIR HEARING IN WEST BENGAL
ಅಜ್ಜನ ಸಮಾಧಿಯ ಮಣ್ಣು ಅಗೆದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 20, 2026 at 6:27 PM IST

2 Min Read
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ): ಇಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಾನು ಭಾರತೀಯ, ಪೂರ್ವಜರು ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಸಮಾಧಿಯ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಡಿಎನ್​ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ 1 ರ ವಾರಿ ದೌಲತ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಲೇಕ್​ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ಪದೇ ಪದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದ ಈತ ಏಕಾಏಕಿ ಅಜ್ಜನ ಸಮಾಧಿ ಅಗೆದು ಅದರ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಡಿಎನ್​ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಆಯೋಗದ ಎದುರು ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರ್​: ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರೂ, ಆಯೋಗದ ಅನುಮಾನಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಲೇಕ್ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಸಮಾಧಿಯ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ, ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಅಜ್ಜನ ಸಮಾಧಿಯ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿ. ಆಗ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯೋ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯನೋ ಎಂದು ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲೇಕ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

'ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ': ಚುನಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸರಿ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈವರೆಗೂ ಆಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಂಚಲ್‌ನ ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರಿತ್ತಿಕ್ ಹಜ್ರಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, "ಆಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ-ಟಿಎಂಸಿ ನಡುವೆ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ: ಈ ಘಟನೆಯು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ನಡುವೆ ವಾಗ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಕಿಶನ್ ಕೆಡಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಘಟನೆಯು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ರಚಿಸಿದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಗ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅದು ಜನರನ್ನು ಅರಾಜಕತೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಲೇಕ್ ಅವರ ಘಟನೆಯು ಜನರು ಎಷ್ಟು ಭಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು, ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಯುವಕ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯತೆ ಗುರುತನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅಜ್ಜನ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದರು.

