ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡೆತಡೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಮಂಗಳಮುಖಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಯುವಕ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರೆಂದರೆ ತಾತ್ಸಾರದಿಂದ ಕಾಣುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಮಂಗಳಮುಖಿಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 16, 2026 at 9:14 AM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ): ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಮಿತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಟೀಕೆ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮಂಗಳಮುಖಿ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್) ಜೊತೆ ನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಭುವನೇಶ್ವರದ ನಯಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐಆರ್ಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಾ ಬಹುಚಾರ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರವಿ ಡಕುವಾ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಡೋರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಟೀನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಿನ್ನರ್ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.
ರವಿ ಡಕುವಾ ಅವರು ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬಿಸೂರ್ಯನಗರದ ಪೋಲಸರ ಗ್ರಾಮದವರು. ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಗೋದಾ ಧೋಬಾ. ಆಕೆಯ ಮನೆ ದಿಗಪಹಂಡಿ ಬಳಿಯ ಕುಶಾಪದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ರವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಡುವೆ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಮೊದಲು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಬಳಿಕ, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2021ರಲ್ಲಿ, ರವಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸೂರತ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ರವಿ ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೂಡ ರವಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಈಗ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರವಿ, "ನಾನು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ರವಿ ಅವರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾನು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ರವಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಮೇನಕಾ ಪರಿದಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಾಜವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಮಂಗಳಮುಖಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲಿ. ನಾವು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮದುವೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಪರಿದಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಂಗಳಮುಖಿ ದುಹಿತಾ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಮೋಸವಾಯಿತು. ನನಗಾದ ಅನುಭವ ಇವರಿಗೆ ಆಗದಂತೆ ದೇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಹು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಮೊದಲಿನಂತಿಲ್ಲ. ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳಮುಖಿಯನ್ನು ಈಗ ಕುಟುಂಬಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಅವರ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿವಾಹಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದರು.
