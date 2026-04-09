ಚಾಲಕನ ಶಿರಚ್ಚೇದ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು: ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಭೀಕರ ಘಟನೆ

ಕ್ಲುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲಕನ ಶಿರಚ್ಚೇದ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

BIHAR PUBLIC LYNCHES ಚಾಲಕನ ಶಿರಚ್ಚೇದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಕೊಲೆ MAN BEHEADED IN PUBLIC
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 9, 2026 at 2:14 PM IST

ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ ಇಬ್ಬರ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೃತ್ಯ ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಉದ್ರಿಕ್ತಗೊಂಡು, ಶಿರಚ್ಚೇದ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ಗಂಜ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೋಖರ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ರವಿ ಚೌವ್ಹಾಣ್ (30) ಶಿರಚ್ಚೇದಗೈದ ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಮಾರಾಟಗಾರ. ಅಲಿ ಹುಸೇನ್ (42) ಕೊಲೆಯಾದ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ಗೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ: ಹುಸೇನ್ ತನ್ನ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಟ್ರಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ಆರೋಪಿ ಚವ್ಹಾಣ್​ ಅವರ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಚವ್ಹಾಣ್ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಹುಸೇನ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿರಚ್ಚೇದ ಮಾಡಿದನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಜನ: "ಚವ್ಹಾಣ್ ಮೊದಲು ಹುಸೇನ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇರಿದು ನಂತರ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರುಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಚವ್ಹಾಣ್ ಕೆಲ ನಿಮಿಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೋಲು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ಗಂಜ್ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹ್ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರ ಕೊಲೆ ಮಾಹಿತಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲ ಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಯಾದ ಇಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಗಮಿಸಿ, ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ತಲ್ಲುಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು.

"ಸದ್ಯ ನಾವು ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ಗಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಮೂಹ ಇದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಥಳಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ಗಂಜ್ SDPO ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

