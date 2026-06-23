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ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ: ಮಗ, ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಹರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಹರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

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ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 1:17 PM IST

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ಅಮರಾವತಿ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಹರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಮರಾವತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿವ್ಸಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊಸೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗಾಯಾಳು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಆಜಾದ್ ಖಾನ್ (37) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಮಾವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಮಾ ಇದ್ರಿಸ್ ಖಾನ್ (65) ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ವಿನಿ ಆಜಾದ್ ಖಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್​ 21ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟಿವ್ಸಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮೀಪ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಲಹವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲೊಂದರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಮಾ ಇದ್ರಿಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಪತಿ ಹಾಗು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡೆ. ಪತಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾದರು. ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಮಾ ಇದ್ರಿಸ್ ಖಾನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿದೂರಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿವ್ಸಾ ಪೊಲೀಸರು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ದೂರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆಜಾದ್ ಖಾನ್, ಇವರ ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇದ್ರಿಸ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮೊಬಿನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿವ್ಸಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

FAMILY DISPUTE
MAHARASTRA
FAMILY DISPUTE TURNS VIOLENT

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