ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಳಿ, 9 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯ; ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
By PTI
Published : November 24, 2026 at 9:25 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು 9 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕಾಲಾ ಮಹಲ್ ನ ನಬೀಲ್(30) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬಳಿಕ ತನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸದಂತೆ ಪ್ರತಿರೋಧವೊಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಟರ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.
ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎಸ್ಐಗಳು, ಓರ್ವ ಎಎಸ್ಐ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ 8 ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡೇಟು ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಲೋಕ ನಾಯಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಆತ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ರೋಹಿತ್ ರಾಜ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬರಲು ಆತ ಮೊದಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಠಾಣೆಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದವನೇ, ಯಾರು ಕರೆಸಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಸ್ ಐ ಅಜಯ್, ತಾವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ನಬೀಲ್, ತನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಚಾಕು ದಾಳಿಯಿಂದ ಎಸ್ಐಗಳಾದ ಅಜಯ್, ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹರೆಂದರ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ಸಬ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಬಲಜೀತ್ ಎಂಬುವರಿಗೂ ಸಹ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವು ಆತನನ್ನು ಚಿತ್ಲಿ ಕಬರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿತು. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 4:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ನಬೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ 'ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟಾಫ್'ನ ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ (DCP) ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯು ಚಾಕುವನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆರೋಪಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದವು. ಆದರೆ, ಆತ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಡುಗಳು ಆತನ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತಗುಲುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು," ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ಲಿ ಕಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಲ್ವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಎಲ್ಎನ್ಜೆಪಿ (LNJP) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಒಳಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಐವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸರ್ ಗಂಗಾ ರಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ ಗಂಗಾ ರಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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