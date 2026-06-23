ಇಲಿ ಪಾಷಾಣ ಬೆರೆಸಿದ ಮದ್ಯ ನೀಡಿ 8 ಜನರ ಸರಣಿ ಕೊಲೆ: ಪೊಲೀಸರೆದುರು ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್
ಇಲಿ ಪಾಷಾಣ ಬೆರೆಸಿದ ಮದ್ಯ ನೀಡಿ 8 ಜನರ ಸರಣಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ರಾಮ್ ಸಹಾಯ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 23, 2026 at 9:15 PM IST
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಕಾಸ್ಡೋಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾರ್ವೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಂಟು ಜನರ ಸರಣಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಸಹಾಯ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಇಲಿ ಪಾಷಾಣ ಬೆರೆಸಿದ ಮದ್ಯ ನೀಡಿ 8 ಜನರ ಸರಣಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸರಣಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ, 8 ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮನೋವಿಕೃತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಎಸ್ಪಿ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿಕೆ: ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮೇ 14ರ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 8 ಜನರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೂನ್ 6, 2026ರಂದು, ಖಾರ್ವೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾಸ್ಡೋಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರಾಮ್ ಸಹಾಯ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ಗಂಭೀರತೆ ಅರಿತ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೂಳಲಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಯ್ಪುರದ ಮೆಡಿಕೋಲೀಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು, ಮೃತರ ಡಿಎನ್ಎ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬುಧರಾಮ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಎಂಬುವರ ಶವವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅನುಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
STORY | 'Psycho killer' poisons 8 men in Chhattisgarh village, attends their funeral— Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2026
A gruesome serial murder spree orchestrated by a " psycho killer" gripped a village in chhattisgarh's balodabazar district, where a shopkeeper allegedly used lethal doses of borax powder to… pic.twitter.com/1qTG9r0NqP
ಆರೋಪಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮುಂಗೋಪಿ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ 8 ಜನರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರಿಂದ ಇಲಿ ಪಾಷಾಣ ಪಡೆದ ಆರೋಪಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಅದನ್ನು ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಶಃ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯು ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಜನರಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಣ್ಣ ವಿವಾದ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಯು ಗ್ರಾಮದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇಲಿಗೆ ಇಡುವ ವಿಷ ಪಡೆದಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದೂರು, ನಿಂದನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಟಮಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೃತರನ್ನು ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಕೊಂದಿದ್ದಾಗಿ, ಕೊಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಇಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆರೋಪಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ, ಮದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ.. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಂದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ಮೃತರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ. ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಹತ್ಯೆ: ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೆತ್ತವರು, ತಂಗಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಮಗಳು!