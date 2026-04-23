ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ: ವಿವಿಐಪಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್
ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಚ್ಪದ್ರಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಭದ್ರತಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
Published : April 23, 2026 at 5:27 PM IST
ಜೈಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಲೋತ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಚ್ಪದ್ರಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವಿಐಪಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಎಂಬಾತನ್ನು ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸಂಹಿತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕಾರಣಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಉಂಟಾದ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಅರ್ಷದ್ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಎಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಐಪಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ತಡೆಯುವುದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಚ್ಪದ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಎಚ್ಒ ಅಚಲಾ ರಾಮ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೋದ್ಪುರ್ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಷದ್ ಎಂಬಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸಾರ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಎಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಆತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಲೋತ್ರಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯು ಭೇಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
