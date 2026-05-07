ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೋತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೆಷ್ಟು?: ಯಾರವರು?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಹ ಸಿಎಂಗಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ!
ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 7, 2026 at 5:03 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಎದುರಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂಗಳೇ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಇಬ್ಬರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ತಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಮತಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಂತ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಸಿಎಂಗಳು ತಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಫಲರಾದ 14 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
1. ಜಯನಾರಾಯಣ್ ವ್ಯಾಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ: 1952 ರ ಮೊದಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಯನಾರಾಯಣ್ ವ್ಯಾಸ್ ಜೋಧ್ಪುರ ನಗರ ಮತ್ತು ಜಾಲೋರ್ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಾಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಕಿಶನ್ಗಢದಿಂದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಶಾಸಕರಾದರು. ಈ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಆಗಿ ಅಂದು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
2. ಎಂ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತವರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಂ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. 1967 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಅವರನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಸ್ವತಃ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಎಂಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು.
3. ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ 1984 ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು . ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಟಿಡಿಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷವು 1989 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡರು. ಕಲ್ವಕುರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್, ಸಿಎಂ ರಾಮರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದರು.
4. ಜಯಲಲಿತಾ, ತಮಿಳುನಾಡು: 1996ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಬರ್ಗೂರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆಯ ಇ.ಜಿ. ಸುಗವನಂ ಅವರಿಂದ 8,366 ಮತಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು. 234 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾಗಿತ್ತು.
5. ಬುದ್ಧದೇಬ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: 2011 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ-ಎಂ ಅನುಭವಿ ನಾಯಕ ಬುದ್ಧದೇಬ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಾಧವ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮನೀಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಂದ 16,684 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅವರು ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಟಿಎಂಸಿ, 34 ವರ್ಷಗಳ ಎಡಪಂಥೀಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬುದ್ಧದೇಬ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ 1987 ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾಧವ್ಪುರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸೋಲು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸ
6. ಭುವನ್ ಚಂದ್ರ ಖಂಡೂರಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ: 2012 ರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಭುವನ್ ಚಂದ್ರ ಖಂಡೂರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕೋಟ್ವಾರ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು . ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎದುರಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನೇಗಿ, ಅವರು ಖಂಡೂರಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದರು.
7. ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್, ದೆಹಲಿ: 2013 ರ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನವದೆಹಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತರಾಗಿದ್ದರು. 1998 ರಿಂದ 2013 ರವರೆಗೆ ಸತತ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಎಎಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಿತು. ಈ ಸೋಲು ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ನೆನಪಿನಾಳವನ್ನು ಸೇರಿದೆ.
8. ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ: 2014 ರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಸೋನಾವರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಬೀರ್ವಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಸೋನಾವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಪಿಯ ಅಶ್ರಫ್ ಮಿರ್ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 2009 ರಿಂದ 2015 ರವರೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು 2024 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
9. ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೆನ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್: 2014 ರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುದ್ದಾಗಲೇ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೆನ್ ದುಮ್ಕಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಲೂಯಿಸ್ ಮರಾಂಡಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೊರೆನ್ ಅದೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಹೈತ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ (ಸಮ್ಮಿಶ್ರದೊಂದಿಗೆ) ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೆನ್ 2013 ಮತ್ತು 2014 ರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
10. ಹರೀಶ್ ರಾವತ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ: 2017 ರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹರೀಶ್ ರಾವತ್ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು: ಹರಿದ್ವಾರ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚಾ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ರಾವತ್ ಕಿಚ್ಚಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳಿಂದ ಪರಾಜಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹರಿದ್ವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 9,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದರು.
11. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಪರ್ಸೇಕರ್, ಗೋವಾ: 2017 ರ ಗೋವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಪರ್ಸೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಥಾನವಾದ ಮಾಂಡ್ರೆಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದಯಾನಂದ ಸೋಪ್ಟೆ ವಿರುದ್ಧ 7,219 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅವರು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೇಕರ್ ಗೋವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
12. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ: 2018 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಪಕ್ಷದ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ 36,042 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರನ್ನು 1696 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮುಖಭಂಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
13. ಚರಣ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಚನ್ನಿ, ಪಂಜಾಬ್: 2022 ರ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಚರಣ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಚನ್ನಿ ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಚಮ್ಕೌರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಮತ್ತು ಭದೌರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭದೌರ್ನಲ್ಲಿ ಎಎಪಿಯ ಲಾಭ್ ಸಿಂಗ್ ಉಗೋಕೆ 36,964 ಮತಗಳಿಂದ ಚನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಚಮ್ಕೌರ್ ಸಾಹಿಬ್ನಲ್ಲಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಚರಣ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಸಿಎಂ ಚನ್ನಿ ಅವರನ್ನು 6,373 ಮತಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
14. ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ: 2022 ರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ತಮ್ಮ ಖತಿಮಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಧಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭುವನ್ ಚಂದ್ರ ಕಪ್ರಿ 6,579 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.
ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಬಿ.ಸಿ. ಖಂಡೂರಿ 2012 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ರಾವತ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದರು. ಧಾಮಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಅವರ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
15. ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್, ಒಡಿಶಾ: 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಡಿಶಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್, ಜೂನ್ 2024 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾಬಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಕ್ಷವಾದ ಬಿಜು ಜನತಾದಳ (ಬಿಜೆಡಿ) 147 ಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 51 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ 78 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಗ್ ಅವರಿಂದ ಅವರು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು.
16. ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್, ತಮಿಳುನಾಡು: 2026 ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೊಳತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. 2011 ರಿಂದ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಆದರೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟಿವಿಕೆಯ ವಿ.ಎಸ್. ಬಾಬು ಅವರಿಂದ 8,795 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷ 2026 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದೆ.
17. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: 2026ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ 15,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2021 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ನಂದಿಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಇದೇ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಆಗ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದರು.
