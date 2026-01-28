ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸಾವು: ಸಿಎಂ ಮಮತಾ - ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ 'ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್' ಕದನ
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಪತನದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತವನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : January 28, 2026 at 8:39 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಡುವೆ ಕದನ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ. ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ರಾಜೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ತನಿಖೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡಿ- ಬಿಜೆಪಿ ಸವಾಲು: ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಿಖೆಗೆ ಮಮತಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಬಂಗಾಳದ ನಜೀರಾಬಾದ್ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತವನ್ನೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಐಟಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಮಿತ್ ಮಾಳವೀಯಾ, "ಮಮತಾ ಅವರು, ಪವಾರ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಜೀರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
50 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವು ಶಂಕೆ: ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪೋಖೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 50 ಜನರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಲಿಯಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ, ಮಮತಾ ಅವರು ನಂಬುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳ ಸಚಿವ ಸುಜಿತ್ ಬೋಸ್ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ 32 ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತೆರಳಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಳವೀಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಜೀರಾಬಾದ್ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 8 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎರಡು ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ದುರಂತದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.