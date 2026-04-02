15 ದಿನ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 'ಬದಲಾವಣೆ' ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಭವಿಷ್ಯ

ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 15 ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 8:14 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ): ಈ ಬಾರಿಯ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಶತಾಯಗತಾಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರು ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಹಜ್ರಾದಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಲಿ, ರೋಡ್​ ಶೋದ ನಡೆಸಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮಿತ್​ ಶಾ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 170 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಿದೆ. ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೋಲು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.

ಸುವೇಂದು ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಮಮತಾಗೆ ಸೋಲು: ಸುವೇಂದು ಅವರು ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಅವರು ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಬದಲಾವಣೆ' ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಿದೆ ಎಂದ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಂಗಾಳದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಒಳನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೂ ಆಗಿರುವ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಭಬಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡು ಬಿಸಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದು ಭಬಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿತು. ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು.

ಟಿಎಂಸಿ ತಿರುಗೇಟು: ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಮತ್ತವರ ಪಕ್ಷ ಸೋಲಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರ ಕುನಾಲ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. "ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೊಬ್ಬ 'ವಿಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷಿ' ಎಂದು ಅಣಕವಾಡಿದರು.

ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಮೊದಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟಿಎಂಸಿ ಗೆಲುವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಶಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಬಿಜೆಪಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಲಿದೆ. ಮೇ 5 ರಂದು ಅವರಿಗೆ ನಾವೇ ರೈಲು ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

