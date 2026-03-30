ಬಂಗಾಳದ ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ VS ಸುವೇಂದು: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಿಎಂಸಿ ಅಧಿನಾಯಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಫೈಟ್

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಭವಾನಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ.

ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 30, 2026 at 4:43 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದ ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ನಡುವಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.

2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂದಿಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

ಟಿಎಂಸಿ, ಬಿಜೆಪಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ?: ಇದೀಗ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಮತಾರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಹೆಣೆಯುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಟಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರತಾ ಬಕ್ಷಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, 'ಬಾಂಗ್ಲಾರ್ ಉನ್ನಯನ್ ಘೋರೆ ಘೋರೆ, ಘೋರೆರ್ ಮೆಯೆ ಭಬಾನಿಪುರೆ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಅರ್ಥ ಭಬಾನಿಪುರ ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಿಎಂಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಮತಾ ಪರ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದೆ. ಮಮತಾ ಅವರ ಆಳೆತ್ತರದ ಕಟೌಟ್‌ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಟೌಟ್‌ ಪಕ್ಕ ನಿಂತು ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಿವಾಸವಿರುವ ವಾರ್ಡ್ 73ರ ಮುಕ್ತದಲ್ ಮೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೂತ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, "ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

"ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಭಬಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭವಾನಿಪುರ ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ: ಟಿಎಂಸಿಯ ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಂಬಿದೆ. ಭಬಾನಿಪುರ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಜೈನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗು ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ.42ರಷ್ಟು ಬಂಗಾಳಿ ಹಿಂದೂ ಮತದಾರರು, ಶೇ.34ರಷ್ಟು ಬಂಗಾಳಿಯೇತರ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಶೇ.24ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭವಾನಿಪುರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ, ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯ ಹಜ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ರಾಮನವಮಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಈಗ ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ತುಷ್ಟೀಕರಣ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಬೇಕು ಎಂದು ಸುವೇಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ರಾಜಕೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿಯೇತರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಮತಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ನವಮಿ ಮತ್ತು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವು ಬಂಗಾಳಿಯೇತರ ಹಿಂದೂ ಮತದಾರರು ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ವಿವರ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 47 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 2021ರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪಡೆದ 58 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 11 ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ. 14 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರ ದಾಖಲೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ.56ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಆದರೂ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಶೇ.24 ರಷ್ಟಿದೆ.

MAMATA VS SUVENDU

