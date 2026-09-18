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ಟಿಎಂಸಿ ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿರ್ಬಂಧ: ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕ್ರಮ ಎಂದ ಮಮತಾ ಬಣ, ರಿತಬ್ರತ ಬಣದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ

ಮಮತಾ ಹಾಗೂ ರಿತಬ್ರತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

Mamata faction claims EC order on TMC name, symbol 'contrary to law'; rebel camp welcomes it
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 10:29 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಣ ಮತ್ತು ರಿತಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಣದ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಪಕ್ಷದ ಉಂಟಾದ ಜಟಾಪಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಎರಡೂ ಬಣಗಳಿಗೂ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷ ಇಬ್ಭಾಗವಾದ ಬಳಿಕ, ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಕುರಿತು ಎರಡು ಬಣಗಳು ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರದಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 6ರಂದು ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ರೆಜಿನಗರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಇವಿಎಂಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಣಕ್ಕೂ ಆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ, ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಎರಡೂ ಬಣಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಎರಡೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಣಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಹಿಂದಿನ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ವಿವಾದದ ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೂ ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಣ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕ ರಿತಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.

ಸ್ವತಃ ಮಮತಾ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಚಿಹ್ನೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ 1998ರ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ತೃಣಮೂಲ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ತಳಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಹೂವುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಟಿಎಂಸಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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