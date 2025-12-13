ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಭಬಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಡಿಲೀಟ್; EC ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗ
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಸಿ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
Published : December 13, 2025 at 10:38 AM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಭಬಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ನಂದಿಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ತಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಭವಾನಿಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವೋಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗಡುವು ಮುಗಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ.
ಸಿಎಂ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಭಬಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ 2,06,295 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಇದೀಗ 44,787 ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶವು ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ 2011ರಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2,78,212 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 10,599 ಮತದಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯೋಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ರಾಜ್ಯದ 294 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ, ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕಿ ನಯನಾ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉತ್ತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಚೌರಿಂಗೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 74,553 ಮತದಾರರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ 44,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
ಮೇಯರ್ ಫಿರ್ಹಾದ್ ಹಕೀಮ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂದರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 63,730 ಮತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಹಕೀಮ್ ಸುಮಾರು 70,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಚಿವ ಅರೂಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟಾಲಿಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ 35,309 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಬಿಸ್ವಾಸ್, 2021 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಂದಿಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾದರೂ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರ ಪಾಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅಸನ್ಸೋಲ್ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 39,202 ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 58 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.
ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ; ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಟಿಎಂಸಿ ವಕ್ತಾರ ಕ್ರಿಶಾನು ಮಿತ್ರ, ಪಕ್ಷವು ಈ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೃತ ಮತದಾರರು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಿದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ಲಕ್ಷ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು!
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ: ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ECIಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ