ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಮತಾ ಪತ್ರ: ಹಾಡಹಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳಿಂದ ಮತದಾರರ ಹೈಜಾಕ್​ ಆರೋಪ

ಬಿಜೆಪಿ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ನಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಅನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Mamata Banerjee writes to EC, alleges BJP agents
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 31, 2026 at 4:58 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿಯುವ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾಳ ಜನರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಕ್ಕಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ನಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಅನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮತದಾರರ ಹೈಜಾಕ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಆಟವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತಿದೆ. 60 ಲಕ್ಷ ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಕ್ರಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲಾದ ನೇರವಾದ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ, 2026ರ ಫೆ. 28ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಕಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಡಹಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಳ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಏಜೆಂಟರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಮತದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮಾಡುವ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ತಂತ್ರ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದ ನಿಜವಾದ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ಬಿಹಾರ, ಹರಿಯಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

