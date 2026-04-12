'ದೆಹಲಿಯ ಲಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ': ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಮತಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : April 12, 2026 at 9:02 PM IST
ಅಸನ್ಸೋಲ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ದಿಲ್ಲಿಯ ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಷಾದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಂತ ಬಂಗಾಳದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅಸನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಜಾಥವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನೇ ನಾಲ್ಕು ಮಡಿಕೆಯ ನಾರು(ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯ)ವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತಪತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(SIR)ಯ ವಿವಾದ ಕುರಿತು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಮೇಲೆಯೇ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ: ಪ್ರಚಾರ ಸಮಾವೇಶದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. "ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆದರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದ ನಂತರವೇ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ, "ಇಗೋ 'ಮೋತಾ ಭಾಯ್' ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ - ಅವರು ಇಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಅನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆಗೇ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು NRC ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರೋಪ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಮತಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರ "ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 32 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ 90 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು 30 ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
NRC ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಂದೇಶ : "ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ NRC ಅನ್ನು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು, "ಅವರು 'ಸೋನಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ' (ಸುವರ್ಣ ಬಂಗಾಳ) ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಬಂಗಾಳದ ಮೂಲ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೇಡಿತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ" ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ: ತೃಣಮೂಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಅಸನ್ಸೋಲ್-ರಾಣಿಗಂಜ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಹಲವಾರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು, ಶೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಚ್ಚಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಸ್ನಿಂದ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರೆಗೆ - ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ - ಮಮತಾ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ "ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ" ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇತರರನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವವರು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವವರು- ಸಿಎಂ ಮಮತಾ: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಳ್ಳತನದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, "ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳು ಭದ್ರತೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದವು. ದೆಹಲಿಯ ನಾಯಕರು ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಭೂಕುಸಿತ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲದ ಭರವಸೆ: ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜನರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮತದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತದಾರರಿಗೆ, "ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 294 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದು, ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 4 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
