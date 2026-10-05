ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕಾಲು ಮುರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ: ಎಸ್ಎಸ್ಕೆಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಮತಾ ಪರ ವಕೀಲರು
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಮಮತಾ ಪರ ವಕೀಲರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 5, 2026 at 5:25 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ):2021ರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕಾಲು ಮುರಿತ ಸಂಬಂಧ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಮಮತಾ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಅರ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ಎಸ್ಕೆಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಎಸ್ಕೆಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ಎಸ್ಕೆಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಂತರಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವರದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಕೆಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆ ವರದಿಯು ಅಸಲಿಯೇ, ನಕಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಸ್ಎಸ್ಕೆಎಂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಲೇಬೇಕು. ವರದಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಮತಾ ಪರ ವಕೀಲರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರದ ಕುರಿತೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಎಸ್ಎಸ್ಕೆಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೇನು? ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಅಡಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸುವೇಂದು ಆರೋಪ: ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ, 2021ರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಕಾಲು ಮುರಿದ ಘಟನೆ ನಾಟಕ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಮರುದಿನವೇ ಅವರ ಮಮತಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಚಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಕಾಲು ಮುರಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಎಫ್ಐಆರ್: ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು