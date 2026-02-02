ETV Bharat / bharat

SIR ಜಟಾಪಟಿ: 'ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿಗರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಿರುಕುಳ'- ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಆಕ್ರೋಶ

ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದೆ.

MAMATA BANERJEE
ಬಂಗಾಳ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 2, 2026 at 6:55 PM IST

ನವದೆಹಲಿ/ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ(ಎಸ್​ಐಆರ್​) ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮತದಾರರು ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಂಗಾಳ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳಿದ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹರಿಹಾಯ್ದು, 'ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ತಂತ್ರ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​​ಐಆರ್​ನಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಾಳೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಂಗಾಳ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಈ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು, ಬಂಗಾಳ ಭವನದೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಮಮತಾ, ತಕ್ಷಣವೇ ದಕ್ಷಿಣ ಅವೆನ್ಯೂದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಸದ ನಿವಾಸದಿಂದ ಹೊರಟು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಜನರು ನ್ಯಾಯ ಕೋರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

"ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ. ಬಂಗಾಳದ ಜನರ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ರೀತಿಯ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

"ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಪುಹಾಸಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬೆದರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್​ಐಆರ್​ನಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ನಾಳೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ: ಈ ಹೈಡ್ರಾಮಾದ ಬಳಿಕ ನಾಳೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ 3) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಗಾಳ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಜನರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು.

