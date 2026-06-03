ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಹಾಳುಗೆಡವಲು ಕೆಲವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ: CBSE
ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ 28,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರಿಕೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 14,000 ಏಕಕಾಲೀನ ಬಳಕೆದಾರರು ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಹೇಳಿದೆ.
By PTI
Published : June 3, 2026 at 8:04 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಲವರು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತವಾಗಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು CBSE ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಟ್ಗಳು ಆಗಿವೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಫೈಲ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ 28,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರಿಕೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 14,000 ಏಕಕಾಲೀನ ಬಳಕೆದಾರರು ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು CBSE ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವರು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ X ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನದು ಸೇವಾ ನಿರಾಕರಣೆ (DoS) ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಫೈಲ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಮರು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 14,000 ಏಕಕಾಲೀನ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ 28,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರಿಕೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು CBSE ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ X ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಸ್ತೃತ ಅವಧಿಯ ಸಮಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ನಿರಂತರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಸೇರಿಸಿದೆ.
CBSEಯ ಮರು - ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ 63 ಮೂನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 63SATS ಸೈಬರ್ಟೆಕ್ನ ಜಂಟಿ MD ಮತ್ತು ಜಂಟಿ CEO ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಲ್, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿತ, ದ್ವಿಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈಲ್ - ಆಕ್ಸೆಸ್ ತನಿಖೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಸೇವಾ ನಿರಾಕರಣೆ ದಾಳಿಯು ಒಂದು ಹೊಗೆಯ ಪರದೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಫೈಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿನಂತಿಗಳ ಪ್ರವಾಹವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದೋಷ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹ್ಯಾಕರ್ ಪ್ರಯತ್ನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಘಟಿತ, ದ್ವಿಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಫೈಲ್ ಪ್ರವೇಶವೇ ಅವರ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ಅತೃಪ್ತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೋರ್ಟಲ್ ಜೂನ್ 2, 2026ರರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ(ಗಳು) ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜೂನ್ 6 ರವರೆಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಭ್ಯ: ಪೋರ್ಟಲ್ ಜೂನ್ 2 ರಿಂದ ಜೂನ್ 6 (ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ) ವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಪುಟಗಳು, ಕಾಣೆಯಾದ ಪೂರಕ ಹಾಳೆಗಳು, ಕಾಣೆಯಾದ ನಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ಗಳು, ಮಸುಕಾದ ಪುಟಗಳು, ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು ವಿಷಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ 100 ರೂ., ಆದರೆ ಉತ್ತರಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 25 ರೂ. ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ: ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಯುಪಿಐ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಂತಹ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಎಂದು CBSE ಸ್ಙಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ತಲಾ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವಕಾಶ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ/ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ತಲಾ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಬಹು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ತಲಾ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಂಡಳಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಆಧಾರ್ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗವು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯದ್ದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
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