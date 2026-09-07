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ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಏರ್​​​​ಲೈನ್ಸ್​ ವಿಮಾನ!

ಮಲೇಷ್ಯಾ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನವು ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ.

Malaysia Airlines Flight Diverted To Chennai, Full Emergency Declared
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2026 at 8:46 PM IST

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ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಕೌಲಾಲಂಪುರದಿಂದ ಜೆಡ್ಡಾಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ 186 ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ MH 156 ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೂ ವಿಮಾನವು ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಏರ್​​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​​ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಎಂಜಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು" ಎಂದು ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ವಿಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದೂ ಸಹ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

MALAYSIA AIRLINES FLIGHT
ENGINE SNAG
EMERGENCY DECLARED
ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ
MALAYSIA AIRLINES

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