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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ: ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಕರೆ!

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಮುನ್ನಾದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

PM MODI TEACHERS INTERACT
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ (@NarendraModi/YT via PTI Photo)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 1:44 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: "ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಟೈಮ್ ತಗ್ಗಿಸಿ, ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ".. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮನವಿ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಮುನ್ನಾದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, "ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರದು. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರವೂ ಬಹುದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಯಾರು, ಯಾರಿಗೆ, ಏನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ ನಷ್ಟವಾಗದಿರಲಿ': ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಯಲು ಬಿಡಬಾರದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಡುಗೆ ಹಿರಿದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಟೈಮ್​ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಇದೊಂದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್​, ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್​ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಟೈಮ್​ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

"ಕ್ರೀಡೆ, ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು" ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು: ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತಾವು ಬಳಸಿದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.

82 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯ 48 ಶಿಕ್ಷಕರು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ 21 ಶಿಕ್ಷಕರು/ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಸಚಿವಾಲಯದ 13 ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 82 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

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