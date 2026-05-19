ಭಾರತದ 'ಚಿಕನ್ಸ್ ನೆಕ್' ಭದ್ರತೆಗೆ ಬಂಗಾಳ ಸುವೇಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ: ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 120 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ
ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ 'ಚಿಕನ್ಸ್ ನೆಕ್' ಭದ್ರತೆಗೆ ಬಂಗಾಳ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
Published : May 19, 2026 at 6:51 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 6:57 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ, ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ' ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ ಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ 'ಚಿಕನ್ಸ್ ನೆಕ್' ಅಥವಾ ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸುವೇಂದು ಸರ್ಕಾರದ 'ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್': ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 120 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್(ಟಿಎಂಸಿ) ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುವೇಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು 'ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಸರಣಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಗಡಿ ಕಣ್ಗಾವಲನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಡಳಿತದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಿನ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಬೇಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಬಿಎಸ್ಎಫ್)ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಚಿಕನ್ಸ್ ನೆಕ್ ಗೆ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಥವಾ 'ಕೋಳಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ' ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಡಿಗಳ ಸಂಗಮವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತಹ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಭಾರೀ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಗಿನ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. "ತುಕ್ಡೆ ತುಕ್ಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್" ಈ ಕೋಳಿಯ ಕತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಲು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆ ಭರವಸೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದೀಗ ಸುವೇಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಭದ್ರತೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
