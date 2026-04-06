ಬಹುಹಂತದ ಭದ್ರತೆ ಬೇಧಿಸಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದೊಳಗೇ ಕಾರು ನುಗ್ಗಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತರು!

ಬಹು ಸಾಲಿನ ಭದ್ರತೆ ಬೇಧಿಸಿದ ಮೂವರು ಅಪರಿಚಿತರು ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಕಾರು ನುಗ್ಗಿಸಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.

SECURITY BREACH AT DELHI ASSEMBLY
ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 7:27 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಮೂವರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರನ್ನು ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿಸಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ವಾಹನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್​ಗಳನ್ನು ಗುದ್ದಿಕೊಂಡು ಕಾರನ್ನು ಆವರಣದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಿರುವುದು ಭಾರೀ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನೋಂದಣಿ (ಬಿಳಿ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ) ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರು ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೊರಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಚಾಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಆವರಣದೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಠಾತ್​ ಘಟನೆಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಇಟ್ಟು ಹೋದ ಕಾರು ಚಾಲಕ!: ದೆಹಲಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಜೇಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿ, ಮುಖಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಇರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಚಾಲಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸದನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಭದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಭದ್ರತೆಯ ಬಹು ಪದರಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚಾಲಕನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದವು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಶಂಕಿತ ಕಾರಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉತ್ತರ ದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ, ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಜೇಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

