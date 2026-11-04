ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಸೇವಾವಧಿ 2 ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಅವಕಾಶ
18 ಸಾವಿರ ಅಗ್ನಿವೀರರು ಸೇನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 7:56 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಅಗ್ನಿವೀರರ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು 2 ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಕಾಯಂ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ (ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ) ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಈ ಸೇನಾ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಎನ್.ಎಸ್.ರಾಜಾ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಅವರು ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, "ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿವೀರರು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಅಗ್ನಿವೀರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯು, ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, "ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಯುವ, ಸದೃಢ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸೇನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2022ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಯುವ ಸೈನಿಕರನ್ನಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹದಿನೇಳುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ 21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಅಗ್ನಿವೀರರನ್ನು ಕಾಯಂ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ನಿವೀರರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 18,000 ಅಗ್ನಿವೀರರು ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಸೇವಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನೇಮಕಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದರಿಂದ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಪೂರೈಸಿದ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಅಗ್ನಿವೀರರ ಕತೆ ಏನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವು.
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