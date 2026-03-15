ಕೌಡಿಯಾರ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದರೋಡೆ: ₹2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳವು

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 15, 2026 at 3:52 PM IST

ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳ): ಭದ್ರತಾ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜಮನೆತನದ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾದ ಕೌಡಿಯಾರ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಪೆರೂರ್ಕಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳ್ಳತನವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕೌಡಿಯಾರ್ ಅರಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದೂರುದಾರರ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ಏನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ? ಕಳ್ಳತನವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಭರಣಗಳು, ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚಿತ್ರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಿಂದ ತಂದ ಹಲವಾರು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:

  • ಕಿತ್ತಳೆ ಹವಳ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಂಗಾರದ ಸರ(3 ಕೆ.ಜಿ 994 ಗ್ರಾಂ)
  • ಪಿಚಿಪೂ ಮೊಗ್ಗು ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ 24 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ
  • ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 16 ಗ್ರಾಂ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ
  • ತಲಾ 4 ಸಾರ್ವಭೌಮ ತೂಕದ ಎಲೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಬಳೆಗಳು
  • ಸುಮಾರು 32 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಬಳೆಗಳು
  • ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆ
  • 2.5 ಪೌಂಡ್ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸರ, ಎರಡು ಹಸಿರು ಎನಾಮೆಲ್ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಎನಾಮೆಲ್ ಶಂಖ
  • ಸುಮಾರು 5 ಪೌಂಡ್ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಕುಳಿ-ಮಿನ್ನು ಹಾರ
  • ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಸಿರು ಹರಳು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾರ ಸುಮಾರು (8 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯ)
  • ಎಲೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುವ 2 ಪೌಂಡ್ ತೂಕದ ಎರಡು ಅಗಲದ ಬಳೆಗಳು
  • ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಮಾರು 6 ಪೌಂಡ್ ತೂಕದ ಎರಡು ಅಗಲದ ಬಳೆಗಳು
  • ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಸರ (ಸುಮಾರು 1 ಪೌಂಡ್)
  • ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ತೂಕದ ಐದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ.

ಈಗ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ, ದೂರನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರುದಿನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಡಿಯಾರ್ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪೆರೂರ್ಕಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರುದಾರ ಅಶ್ವತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

