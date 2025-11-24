ತಪ್ಪಾದ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಆಫ್ಘನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್; ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ದುರಂತ
29 ಎಲ್ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನವೊಂದು 29ಆರ್ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾದವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ.
By PTI
Published : November 24, 2025 at 3:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಬೂಲ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಅರಿಯಾನ ಆಫ್ಘನ್ ಏರ್ಲೈನ್ ವಿಮಾನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಡಿಜಿಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಳಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೀಗ ತನಿಖೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಬೂಲ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಅರಿಯಾನ್ ಆಫ್ಘನ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಎ310 ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಫ್ಜಿ- 311 29ಎಲ್ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಯರನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿಮಾನ 29ಆರ್ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು.
ಅರಿಯಾನಾ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಇನ್ ಕಮಾಂಡ್ (ಪಿಐಸಿ) ಅವರು 4ಎನ್ಎಂ (ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳು)ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಐಎಲ್ಎಸ್) ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಮಾನ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರನ್ವೇ 29ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಎಲ್ಎಸ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಪ - ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗೋಚರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಐಸಿ ಪ್ರಕಾರ, 4ಎನ್ಎಂನಲ್ಲಿ ಐಎಲ್ಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಪ್ಟನ್ ರನ್ವೇ 29ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಟಿಸಿ ಈ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ರನ್ವೇ 29ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ರನ್ವೇ 29ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂತರ, ವಿಮಾನ ಎರಡೂ ಐಎಲ್ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು ಎಂದು ಪಿಐಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳಪೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಐಎಲ್ಎಸ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನ ಸಮೀಪಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಚಲತೆಯ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಟವರ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಬಳಿಕ ತಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ 29ಆರ್ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಇಳಿಸಿದ್ದರ ಅರಿವಾಯಿತು ಎಂದು ಪೈಲಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರನ್ವೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ಐಎಲ್ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೀಕ್ಷಣೆತೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಐಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
