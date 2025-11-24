ETV Bharat / bharat

ತಪ್ಪಾದ ರನ್​ವೇಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಆಫ್ಘನ್ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್​; ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ದುರಂತ

29 ಎಲ್​ ರನ್​ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನವೊಂದು 29ಆರ್​ ರನ್​ವೇಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾದವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ.

major-collision-averted-at-delhi-airport-as-afghan-airline-flight-lands-on-wrong-runway
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By PTI

Published : November 24, 2025 at 3:30 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಬೂಲ್​ನಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಅರಿಯಾನ ಆಫ್ಘನ್ ಏರ್​ಲೈನ್​ ವಿಮಾನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಡಿಜಿಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಳಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೀಗ ತನಿಖೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಬೂಲ್​ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಅರಿಯಾನ್​ ಆಫ್ಘನ್​ ಏರ್​ಲೈನ್​ ಎ310 ಏರ್​ಕ್ರಾಫ್ಟ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಫ್​ಜಿ- 311 29ಎಲ್​ ರನ್​ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಯರನ್ಸ್​ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿಮಾನ 29ಆರ್​ ರನ್​ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು.

ಅರಿಯಾನಾ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಇನ್ ಕಮಾಂಡ್ (ಪಿಐಸಿ) ಅವರು 4ಎನ್​ಎಂ (ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳು)ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಐಎಲ್​ಎಸ್​) ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಮಾನ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರನ್‌ವೇ 29ಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಎಲ್​ಎಸ್​ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಪ - ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗೋಚರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಿಐಸಿ ಪ್ರಕಾರ, 4ಎನ್​ಎಂನಲ್ಲಿ ಐಎಲ್​ಎಸ್​ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಪ್ಟನ್​ ರನ್​ವೇ 29ಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಟಿಸಿ ಈ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ರನ್​ವೇ 29ಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್​ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಕೂಡ ರನ್​ವೇ 29ಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್​ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಿಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂತರ, ವಿಮಾನ ಎರಡೂ ಐಎಲ್‌ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು ಎಂದು ಪಿಐಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳಪೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಐಎಲ್​ಎಸ್​ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನ ಸಮೀಪಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಚಲತೆಯ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಟವರ್​ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆದ ಬಳಿಕ ತಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ 29ಆರ್​ ರನ್​ವೇಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಇಳಿಸಿದ್ದರ ಅರಿವಾಯಿತು ಎಂದು ಪೈಲಟ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರನ್​ವೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ಐಎಲ್​ಎಸ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೀಕ್ಷಣೆತೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಐಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

