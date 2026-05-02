ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು: ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಸ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಧನ್ಬಾದ್ನ ಮುನಿದಿಹ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತೇವಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 2, 2026 at 8:05 PM IST
ಧನ್ಬಾದ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್: ಧನ್ಬಾದ್ನ ಬಿಸಿಸಿಎಲ್ (ಭಾರತ್ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮುನಿದಿಹ್ ವಾಷರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಲರಿಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಲರಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಶವ ಮೇಲೆತ್ತಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುನಿದಿಹ್ ಹೊರಠಾಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮನಿತಾ ಕುಮಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಎಲ್ ತಂಡವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಘಟನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಕಾರಣ: ಘಟನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಸ್ಲರಿಯ ಹಠಾತ್ ಉಲ್ಬಣ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೃತರು ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.