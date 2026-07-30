ಲಡಾಖ್ನ ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧ ಶಿಲಾ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಸೇರಿ 23 ತಾಣಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳೆಂದು ಘೋಷಣೆ
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಡಾಖ್ ಶಿಲಾ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 23 ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪರಂಪರೆಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : July 30, 2026 at 7:57 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಫ್ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧ ಶಿಲಾ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಲಡಾಖ್ನ ಪರಂಪರೆ ತಾಣಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿ ಈ ತಾಣಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಡಾಖ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಶಿಲಾ ಕಲೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಫ್ಗಳು ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಲಾ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ತಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವು, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಫ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಾನವು ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಈಗ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಲಡಾಖ್ ಆಡಳಿತವು ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಲಡಾಖ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಠಗಳು, ಕೋಟೆಗಳು, ಗುಹೆಗಳು, ಶಿಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲಾ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿ.ಕೆ. ಸಕ್ಸೇನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಲಡಾಖ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಕ್ಸೇನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಸೂಚಿತ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರ್ನೋಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಫ್ ತಾಣ, ಸಿಂಧು ಘಾಟ್ ಬಳಿಯ ಶೇಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧ ಶಿಲಾ ಕೆತ್ತನೆ, ಟಿಂಗ್ಮೋಸ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೋಟೆ, ಸಾಸ್ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಗುಹೆಗಳು, ಡೊಮ್ಖಾರ್, ಲೆಹ್ಡೊ, ಅಲ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಫ್ ತಾಣಗಳು, ಸ್ಟೊಂಗ್ಡೇ ಗೊನ್ಪಾ, ಹಂಡರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒನ್ಪೋದ ಧ್ಯಾನ ಗುಹೆಗಳಿವೆ.
ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಹಂಡರ್ ಗುಹೆ, ಡೆಚೆನ್ ತ್ಸೊಮೊ ಖಾರ್ (ಕೋಟೆ), ಸ್ಟಂಪುಕ್ ಗುಹೆ, ಚಂಬಾ ಶಿಲಾ ಕೆತ್ತನೆ, ಜೊಂಗ್ ಚಂಬಾ (ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧನ ಶಿಲಾ ಕೆತ್ತನೆ), ಹಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ-ಕೆತ್ತಿದ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ, ಡಿಗ್ಗರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಗ್ಸಮ್ ಗೊನ್ಬೊ ಶಿಲಾ ಕೆತ್ತನೆಗಳು, ಡಿಗ್ಗರ್ನಲ್ಲಿ ಚಂಬಾ ಕಾರ್ಪೋ (ಬಿಳಿ ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧ), ಟೋಕ್ಪೋ, ಡಿಗ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಚಂಬಾ ಶಿಲಾ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಸಹ ಸಂರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಡಿಗ್ಗರ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಲಾಂಗ್ ಸಿಂಗೆ (ಬಂಡೆಯಂತಹ ಸಿಂಹ ಮುಖ); ಸುಮೂರ್ ಕೋಟೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಯುವರ್ಬಾಲ್ಟಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಕ್ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಮಂಗ್ಮೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಫ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡಾ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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