ETV Bharat / bharat

ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟ; 150 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುತಿ ಗೆಲುವು ಎಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು

ಮಹಾಯುತಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 150 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾಘ್ಮಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"Mahayuti will touch 150": Shiv Sena leader after Exit polls predict
ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 16, 2026 at 8:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 29 ಪುರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಶೇ. 55 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 23 ಎಣಿಕೆ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ - ಶಿವಸೇನಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಸೇನಾ ನಾಯಕ ರಾಜು ವಾಘ್ಮಾರೆ, ಮಹಾಯುತಿ 150 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುತಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮದೇ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್​ ಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೂ ಮಹಾಯುತಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 150 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾಘ್ಮಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಡೆದ ಮತದಾನದ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ - ಶಿವಸೇನೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಠಾಕ್ರೆ ಸಹೋದರರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ-ಶಿವಸೇನೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 131-151 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ)-ಎಂಎನ್‌ಎಸ್-ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 58 -68 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ವಿಬಿಎ-ಆರ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 12-16 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿದೆ. ಇತರರು 6-12 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಬಿಎಂಸಿಯ 227 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸರಳ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ 114 ಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಡಿವಿ ರಿಸರ್ಚ್: ಬಿಜೆಪಿ-ಶಿವಸೇನೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 107 -122 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಠಾಕ್ರೆ ಸಹೋದರರ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 68 - 83 ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 18-25 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು 8-15 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಡಿವಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಜನಮತ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ 138 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ)-ಎಂಎನ್‌ಎಸ್-ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 62 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 20 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು 7 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಜನಮತ​ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಾಮ್ ಟಿವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಬಿಜೆಪಿಗೆ 84 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಶಿವಸೇನೆಗೆ 35, ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) 65, ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಎರಡು, ಎಂಎನ್‌ಎಸ್ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು 23 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು, ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರು ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೃಹನ್‌ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಎಂಸಿ) ಸೇರಿದಂತೆ 29 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಠಾಕ್ರೆ ಸಹೋದರರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ: ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 227 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1,700 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 1,03,44,315 ನಾಗರಿಕರು ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ಶಿವಸೇನೆ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. 2007 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು 84 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ 82 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾದ ನಂತರ ಇದು ಮೊದಲ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ: ಮತದಾರರ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಶಾಯಿ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಬಳಕೆ

TAGGED:

WHO WILL WIN BMC 2026 LIVE UPDATES
MAHAYUTI WILL TOUCH 150
BMC ELECTION RESULTS 2026 LIVE
EXIT POLLS PREDICT
MAHARASHTRA BMC ELECTION RESULTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.