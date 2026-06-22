ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ MLC ಚುನಾವಣೆ: 17ರಲ್ಲಿ 16 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದ ಮಹಾಯುತಿ, ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದೂ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುತಿ ಕೂಟದ ಗೆಲುವಿನ ಪರ್ವ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 17 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 16ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : June 22, 2026 at 4:29 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮಹಾಯುತಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 17 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 16ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಡಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 18ರಂದು 17 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ 6 ಮಂದಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಉಳಿದ 11 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ?: 17 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಕೂಟದ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 11 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಬಣದ ಎನ್ಸಿಪಿ ತಲಾ 2 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಾಕ್: ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುತಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೋಕುಲ್ ಗೀತೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ್ದರು. ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಶಿವಸೇನಾದಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ದರದೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋಕುಲ್ ಗೀತೆ 357 ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದರೆ, ದರದೆ ಅವರು 248 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಗೀತೆ 109 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ದರದೆ ಅವರು ಬಲವಾದ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಗೋಕುಲ್ ಅವರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೂ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು: ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮಹಾಯುತಿ ಕೂಟದ ಜಯದ ಮುಂದೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತಂಡಾ ಹೊಡೆದಿವೆ. ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣದ ಶಿವಸೇನೆ, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬಣದ ಎನ್ಸಿಪಿ ಒಂದೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದೆ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಉದ್ಧವ್ ಶಿವಸೇನೆಯಿಂದ 6 ಮಂದಿ ಸಂಸದರು ಬಂಡಾಯವೆದ್ದಿದ್ದು ಅವರು ಶಿಂಧೆ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಸಂಸದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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