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ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ MLC ಚುನಾವಣೆ: 17ರಲ್ಲಿ 16 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದ ಮಹಾಯುತಿ, ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದೂ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುತಿ ಕೂಟದ ಗೆಲುವಿನ ಪರ್ವ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 17 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 16ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

MAHARASHTRA MLC POLLS
ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 22, 2026 at 4:29 PM IST

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ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮಹಾಯುತಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 17 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 16ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಡಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್​ 18ರಂದು 17 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ 6 ಮಂದಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಉಳಿದ 11 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ?: 17 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಕೂಟದ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 11 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಏಕನಾಥ್​ ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಬಣದ ಎನ್​ಸಿಪಿ ತಲಾ 2 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಾಕ್​: ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುತಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಏಕನಾಥ್​ ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೋಕುಲ್​ ಗೀತೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಿಕ್​ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ್ದರು. ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಶಿವಸೇನಾದಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ದರದೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋಕುಲ್​ ಗೀತೆ 357 ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದರೆ, ದರದೆ ಅವರು 248 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಗೀತೆ 109 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ದರದೆ ಅವರು ಬಲವಾದ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಗೋಕುಲ್​ ಅವರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೂ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು: ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮಹಾಯುತಿ ಕೂಟದ ಜಯದ ಮುಂದೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತಂಡಾ ಹೊಡೆದಿವೆ. ಉದ್ಧವ್​ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣದ ಶಿವಸೇನೆ, ಶರದ್​ ಪವಾರ್ ಬಣದ ಎನ್​ಸಿಪಿ ಒಂದೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದೆ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.

ಇದರ ನಡುವೆ ಉದ್ಧವ್​ ಶಿವಸೇನೆಯಿಂದ 6 ಮಂದಿ ಸಂಸದರು ಬಂಡಾಯವೆದ್ದಿದ್ದು ಅವರು ಶಿಂಧೆ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಸಂಸದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

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ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಚುನಾವಣೆ
MAHARASHTRA MLC POLLS

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