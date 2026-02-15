ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಭಸ್ಮಾರತಿ; ಮದುಮಗನಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ಉಜ್ಜಿಯಿನಿಯ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ, 44 ಗಂಟೆ ದರ್ಶನ
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಲಂಕಾರ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : February 15, 2026 at 12:08 PM IST
ಉಜ್ಜಯಿನಿ(ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದವು. ಬಾಬಾ ಮಹಾಕಾಳರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಸ್ಮ ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ(ಇಂದು) ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ, ಅರ್ಚಕರು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಂತರ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು.
ಬಾಬಾ ಮಹಾಕಾಳರಿಗೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ಮಿಶ್ರಣವಾದ 'ಪಂಚಾಮೃತ'ವನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆಚರಣೆಗಳ ನಂತರ, ಬಾಬಾ ಮಹಾಕಾಳರನ್ನು ಮದುಮಗನ ದಿರಿಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪೇಟದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಇಡೀ ಮಹಾಕಾಳ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಲಂಕಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತರಹೇವಾರಿ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟರಾಜ ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ 44 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದರ್ಶನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದರ್ಶನ ಇಂದು (ಫೆಬ್ರವರಿ 15) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ(ಫೆಬ್ರವರಿ 16) ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಡೆಯುವ ಭಸ್ಮ ಆರತಿಯನ್ನು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಡಿಸಿ ರೋಶನ್ ಕುಮಾರೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
