ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಪವಾಡಸದೃಶ ಶಿವಲಿಂಗ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಇಂಚು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ಲಿಂಗ!

ಗಯಾದ ನಿರಂಜನ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಭವ ಶಿವಲಿಂಗವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಇಂಚು ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

MAHA SHIVARATRI 2026
ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಭವ ಶಿವಲಿಂಗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 15, 2026 at 10:12 PM IST

ಬಿಹಾರ: ಗಯಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಲಾಡು ದೇಮಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ನಿರಂಜನ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗ ಐತಿಹಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಶಿವ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮನೋಕಾಮ್ನ ಮಹಾದೇವ, ಚತುರ್ಭುಜ ಮಹಾದೇವ ಮತ್ತು ಬುಧ್ವ ಮಹಾದೇವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಶಿವಲಿಂಗವು ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪೂಜೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪೂರ್ವಜರ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಇಂಚು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ: ಈ ಶಿವಲಿಂಗದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 1 ಇಂಚು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಮೀಟರ್ ಸರಿದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಹಿರಿಯರಾದ ಕಿಶೋರಿ ತಮೋಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಮುಕುಂದ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಲಿಂಗ 5 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಲಿಂಗದ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಸರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

maha shivaratri 2026
ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಭವ ಶಿವಲಿಂಗ (ETV Bharat)

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಭವ ಶಿವಲಿಂಗವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಶಿವಲಿಂಗ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಥೆ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಕಿಶೋರಿ ತಮೋಲಿ.

ಹಿರಿಯರು ಈ ಶಿವಲಿಂಗವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಕಿಶೋರಿ ತಮೋಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಕುಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಲಿಂಗ ಈಗ ಓರೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವಜರ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಅಳೆಯುವಾಗ ಶಿವಲಿಂಗವು ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದೂರವು 136 ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಂದ 50-60 ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

maha shivaratri 2026
ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು (ETV Bharat)

ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ: ಈ ಶಿವಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಗ್ರಹದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಶಿವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಪುರೋಹಿತರು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವ ವಿಪತ್ತುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಶಿವಲಿಂಗದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

