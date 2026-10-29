ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ: ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಲು; ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜಯ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಜಯಿಸಿದರೆ, ಎರಡಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಸೋತಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 10:01 AM IST
ಮುಂಬೈ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಪಿ 2 ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ಶಿವಸೇನೆ ತಲಾ 1 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ.
ನಾಗ್ಪುರ ವಿಭಾಗದ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಭಿಜೀತ್ ವಂಜಾರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪರಿಷತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
डिलीटेंद्र 😂 https://t.co/WqtZg93Qpy— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) October 28, 2026
40 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ನಂತರ, ನಾಗ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಂಜಾರಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಧಾಕರ್ ಕೊಹಲೆ ಅವರನ್ನು 3,271 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಂಜಾರಿ 67,231 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೊಹಲೆ 63,960 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ತವರು ನೆಲ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (RSS) ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತಿರುವುದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಬ್ಬರೂ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಹಲೆ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ನಾಗ್ಪುರ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಧಿಸಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್: ಸುಮಾರು 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಏರುಪೇರಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೊಹಲೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರದ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಂಜಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ! ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬರುವ ಮೊದಲೇ, ಭರದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಬಾಣವೇ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಎದೆಯನ್ನೇ ಹೊಕ್ಕಿತು! ಕೊನೆಗೆ, ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.
"ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರೇ, ಹೆದರಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಕೇವಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಷ್ಟೇ! 2029 ರಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರು ಉತ್ತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ! ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ." ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದೆ.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಸಪ್ಕಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದೂ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸಪ್ಕಾಲ್, "ಆದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಭ್ರಮೆಯ ಗುಳ್ಳೆ ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ," ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿಗೆ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು: ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವಂಜಾರಿ ಅವರ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ 'ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ' (MVA) ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ 'ಮಹಾಯುತಿ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಜಯಿಸಿದೆ.
ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಮರಾವತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ: ಹೀಗಿದೆ BJP ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ