ETV Bharat / bharat

ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮೊದಲು: 10 ದಿನದ ಹಸುಳೆಯ ಜೊತೆ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 21ರ ಮಹಿಳೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 10 ದಿನದ ಬಾಣಂತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಮಗುವಿನ ಸಮೇತ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

WOMAN WRITE EXAM WITH BABY
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 19, 2026 at 6:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಾಂದೇಡ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 12ನೇ ತರಗತಿ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ 21ರ ಮಹಿಳೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಂದೇಡ್ ನಗರದ ಶೀತಲ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಚಿಟ್ಟೆ (21) ಎಂಬವರು ತನ್ನ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು. 10 ದಿನದ ಹಸುಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಾಯಂದಿರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಠಡಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತೊಟ್ಟಿಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಗು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಶೀತಲ್​ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ​: ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೌಲಭ್ಯ ರೂಪಿಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾಂದೇಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಧವ್ ಸಲ್ಗರ್ ಅವರು ಹೊಗಳಿದರು. "ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಅರ್ಹ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಲಾತೂರ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಧಾಕರ್ ತೆಲಾಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ: "ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ನನ್ನ ಪತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾರಣ ಮಗುವನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಸುಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದೆ. ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶೀತಲ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಹೆರಿಗೆಯಾದ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ: ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶೀತಲ್​ ಅವರು, "ಇದು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಸಹೋದರಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದಳು" ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

POSTPARTUM MOTHER WRITE EXAM
MAHARASHTRA CLASS 12 EXAM
ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಬಾಣಂತಿ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ
WOMAN WRITE EXAM WITH BABY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.