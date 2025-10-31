2026ರ ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ: ಮಹಾ ಸಿಎಂ ಘೋಷಣೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಬದ್ದರಾಗಿದ್ದು, ಸಾಲಮನ್ನಾಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಈ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಫಡ್ನವೀಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2025 at 11:09 AM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): 2026ರ ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸು: ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಚ್ಚು ಕಾಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಚ್ಚು ಕಾಡು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಅವರ ಘೋಷಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಬಚ್ಚು ಕಾಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ರೈತ ನಾಯಕರಾದ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ. ಅಜಿತ್ ನವಲೆ, ವಾಮನ್ರಾವ್ ಚಟಪ್, ಸಂಸದ ಅಮರ್ ಕಾಳೆ, ಮಹಾದೇವ್ ಜಂಕರ್, ರವಿಕಾಂತ್ ತುಪ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. MITRA CEO ಪ್ರವೀಣ್ ಪರದೇಶಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2026 ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮುಂಬರುವ ರಬಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೂನ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿರುವುದು ನಿಜವಾದರೂ, ನಾವು ಇದುವರೆಗಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಚ್ಚು ಕಾಡು ಅವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಲಮನ್ನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಚ್ಚು ಕಾಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು
ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವು:
- ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೇ ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕು.
- ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಟನ್ಗೆ 4,300 ರೂ.ಗಳ ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ನೀಡಬೇಕು.
- ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 40 ದರ ನಿಗದಿ
- ಈರುಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧ
- ಕನಿಷ್ಠ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗೆ ರೂ. 50 ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲಿಗೆ ರೂ. 65 ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕು.
