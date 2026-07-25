ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟಿಇಟಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಕೇಸ್; ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಬಂಧನ
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಪುಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 25, 2026 at 2:17 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಟಿಇಟಿ) ಪತ್ರಿಕ ಸೋರಿಕೆಯ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಥಾಣೆಯ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಸಮಸ್ತಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಾನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಜೇಂದ್ರನನನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪುಣೆಗೆ ಕರೆತರಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಿವಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅಡಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈತ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಿಜೇಂದ್ರನ ಇರುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ತಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟಿಇಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಈತ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವೊಂದು ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ಬಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಮನ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಪತಿಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಜುಲೈ 3ರಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸರು, ಬಿಜೇಂದ್ರನ ಇತರ ಮೂವರು ಸಹಚರರಾದ ಕಪಿಲ್ ದಹಿಯ, ಮಿಥುನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋನು ಸಿಂಗ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟಿಇಟಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ಕಪಿಲ್ ಹರಿಯಾಣದ ಸೋನಿಪತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೇಪರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆತ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಮಿಥುನ್ ಸಿಂಗ್ನನ್ನು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈತ ಪೇಪರ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಆರೋಪ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಪ್ತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಬಿಹಾರದ ಹಾಜಿಪುರ್ನ ಸೋನು ಸಿಂಗ್, ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಬಿಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಗುರುತಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 28ರಂದು ಟಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭಿವಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಇವರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅವು ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ರಾಜೀವ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣದ ಧೀರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚು ಹೊಂದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಮುದ್ರಣಾಲಯವೊಂದರಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಆರೋಪಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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