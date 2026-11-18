ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಕ್ರೇಜ್: ಈ ನಗರದ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂತು ₹20 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ!
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣ ಭರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಈ ನಗರದ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 5:26 PM IST
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ (ವಿಶಿಷ್ಟ) ನಂಬರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದೆಂದರೆ ಕ್ರೇಜ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಜನರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!
ಹೌದು. ನೀವು ಓದಿದ್ದು ನಿಜ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಜನರು ನವೆಂಬರ್ 14ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಂಥದ್ದೇ ಕ್ರೇಜ್ನಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳು ಇರುವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ. ಇದೀಗ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.
ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರು, ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿಸಲು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯ (RTO) ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ 'ಕಾರು'ಬಾರು: ಪಂಚಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ, ಮರಾಠಾ ರಾಜವಂಶದ ಇತಿಹಾಸ, ಖಾರವಾದ 'ರಸ್ಸಾ' (ಸಾರು/ಗ್ರೇವಿ) ಖಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಕೊಲ್ಹಾಪುರವು ಕೇವಲ ಚರ್ಮದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಗರವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕ್ರೇಜ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಫ್ಯಾನ್ಸಿ' ನಂಬರ್ಗಳ ಪರ್ವ: 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 14ರ ವರೆಗೆ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 18,578 ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 9595, 0101, 9099, 2700 ಮತ್ತು 9191 ರಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಲೀಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ) ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಕೇತ 'MH 09' ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಬರುವಂತಹ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಗ ಚಿಖಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಾಲ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ 'MH 09' ಎಂಬ ಸಂಕೇತವು ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಗುರುತನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜನರಿಗಿರುವ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೋಜ್ ಒತಾರಿ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಗೆ 19,84,12,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
9595: ಈ ದೈತ್ಯ ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಹಿಮ್ಮತ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ದುಬಾಲ್ ಅವರು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 'MH 09 9595' ಎಂಬ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹೊಸ 'ಥಾರ್' ವಾಹನಕ್ಕೂ ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್' (ಗುರುತು) ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿರುವ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಆಯಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಮನೆತನದವರಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ಶಾಹು ಛತ್ರಪತಿ ಅವರ ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆ '4000' ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಶಿವಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಕಾಶರಾವ್ ಅಬಿತ್ಕರ್ ಅವರು '1600' ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಎನ್ಸಿಪಿ (NCP) ನಾಯಕರಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಹಸನ್ ಮುಶ್ರಿಫ್ ಅವರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ '900' ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸತೇಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ '9595' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಧನಂಜಯ ಮಹಾದಿಕ್ ಅವರು '5577' ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹಾದೇವ ರಾವ್ ಮಹಾದಿಕ್ ಅವರ ವಾಹನದ ಮೇಲಿರುವ '7474' ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಠಪಾಠವಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾದರೂ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಚ್ಚು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಯೆಂದರೆ, ನಗರದ ಸಮೀಪವಿರುವ 'ಪ್ರಯಾಗ ಚಿಖಲಿ' ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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