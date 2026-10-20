ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕಬಾರದು: ಭಾಗವತ್
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಗಳು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 20, 2026 at 1:42 PM IST
ನಾಗಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಗಳು, ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಸರಸಂಘಚಾಲಕ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟಗಳು ದೇಶದ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ದಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ವಾರ್ಷಿಯ ವಿಜಯದಶಮಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಆಯುಧ ಪೂಜೆ' ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಹಠಾತ್ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
पिछली सदी में जहां संघ का ध्यान तुष्टीकरण के कारण हिन्दू समाज के सामने उत्पन्न तमाम चुनौतियों को दूर करना था, वहीं अगली शताब्दी के लिए जो चुनौतियां संघ ने ली हैं, उसमें देशवासियों में चरित्र निर्माण सर्वोपरि है। अच्छे चरित्र का व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति समझता है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा और कर्तव्य एक चरित्रवान नागरिक के जरुरी पहलू हैं। आज अगर भारत को उस स्वर्णिम काल को वापस लाना है तो बिना चरित्र निर्माण के यह संभव नहीं है। - संजय गुप्ता RSS #Vijayadashami— RSS (@RSSorg) October 20, 2026
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಬೇನಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, "ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು 'ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ'ಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪ" ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು: "ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಭಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
"ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದ ಎಂದೂ ಸಫಲತೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತವು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಡೆ ಹಾಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಭಾರತವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नागपुर महानगर श्री विजयादशमी उत्सव, युगाब्द 5128 https://t.co/o20b6l2WWN— RSS (@RSSorg) October 20, 2026
"ಭಾರತವು ಬಲಗೊಂಡರೆ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಭಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಬಯಸಿದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಇದು ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಟಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ: "ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಭಾಗವತ್ ಅವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ, ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿವೆ" ಎಂದರು.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಿ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (ಎಐ) ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾಗವತ್ ಅವರು, "ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
"ಎಐ ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಹರಡಲು ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯು ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
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