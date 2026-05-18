ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಟ್ರಕ್-ಕಂಟೇನರ್ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ, 13 ಮಂದಿ ಸಾವು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 13 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 18, 2026 at 8:25 PM IST
ಪಾಲ್ಘರ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಐಷರ್ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 13 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 20ರಿಂದ 25 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಧನಿವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 13 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಹನು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಟ್ರಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚೀರಾಟ, ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟ್ರಕ್ನೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಬಲರಾಮ್ ದಾಂಡೇಕರ್ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವರನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಿಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್ ಎರಡೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿವೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವೂ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಂಟೇನರ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಸಿಸ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಟ್ರಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತರ ಮಾಹಿತಿ:
- ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಲಖತ್
- ಪಾಂಡು ಗಣಪತ್ ಲಖತ್
- ಕಾಲು ಗೋವಿಂದ್ ಲಖತ್
- ಸುನಿಲ್ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಂಡೇಕರ್
- ಚಿಮಾ ಗೋವಿಂದ್ ಕುರ್ಹಾಡ
- ನಮಿತಾ ವಿಠ್ಠಲ್ ದಾಂಡೇಕರ್
- ಸಾರಿಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಲಖತ್
- ಆಯುಷ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಲಖತ್
- ಸಾಗರ್ ನಾಮದೇವ್ ಶೆಂಡೆ
- ವಂದನಾ ಶಿವರಾಮ್ ವಾಲ್ವಿ
- ಸಲೋನಿ ಶಿವರಾಮ್ ವಾಲ್ವಿ
- ಅಜಯ್ ಅಹಾದಿ
- ರಿಯಾನಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಖತ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಕ್ಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದುರ್ಮರಣ