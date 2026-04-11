ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್! ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಎಂದು ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಪವಾಡಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಚಿವ ಪಾರು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಚಿವರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತು.
Published : April 11, 2026 at 6:05 PM IST
ಪುಣೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ಛಗನ್ ಭುಜಬಲ್ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸುವ ಬದಲು, ಪೈಲಟ್ ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕೆಲಕಾಲ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಸಚಿವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
Pune: On his helicopter mistakenly landed in a parking area instead of a designated helipad, Maharashtra Minister Chhagan Bhujbal says, " there has been no accident; we have all emerged safely. there is no need to worry; the helicopter landed in the car parking area simply because… pic.twitter.com/PTgD73m02Q— ANI (@ANI) April 11, 2026
ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಛಗನ್ ಭುಜಬಲ್ ಅವರು ನಾಸಿಕ್ನಿಂದ ಪುರಂದರ್ ತಹಸಿಲ್ನ ಖಾನ್ವಾಡಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಸಚಿವರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ವಿವಿಐಪಿಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪೈಲಟ್ ನಿಗದಿತ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶವು ಭಾಗಶಃ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಎದ್ದ ಧೂಳಿನಿಂದಾಗಿ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏಕಾಏಕಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಳಿಯಿತು? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು: ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದೆ. ಸಚಿವ ಭುಜಬಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರು ಇಳಿದ ನಂತರ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಂತರ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಛಗನ್ ಭುಜಬಲ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಈ ಲೋಪವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮಾನವ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
"ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪೈಲಟ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ವಾಯುಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ವರದಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಪೈಲಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಛಗನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಮಾನ ದುರಂತವೋ? ಕೊಲೆಯೋ?: ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಎನ್ಸಿಪಿ ಆಗ್ರಹ