ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ಮಹಾಯುತಿಗೆ ಜೈ ಎಂದ ಜನ, ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಯುತಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : December 22, 2025 at 1:51 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (Mahayuti) ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಹುಮತದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ''ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 129 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಮೇಯರ್ಗಳು ಮಹಾಯುತಿ ಕಡೆಯವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 3325 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಅಜೀತ್ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮತಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸದೆ, ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿರುವುದು ಎಂದು ಫಡ್ನವೀಸ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರ 129 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1600 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿದ್ದರು. ಈಗ, ಅದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, 3325 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 48 ಪ್ರತಿಶತ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮತದಾರರಿಗೆ ಶಿಂಧೆ ಧನ್ಯವಾದ : ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಲೋಕಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ(ಶಿಂಧೆ ಬಣ) ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಶಿವಸೇನೆ ಕೇವಲ ಥಾಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಚಂದ್ರಾಪುರದಿಂದ ಬಾಂದ್ರಾಕ್ಕೆ ಹರಡಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ" ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಆರೋಪ: 2025 ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ, ಆದರೆ ಶಿವಸೇನೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಯುಬಿಟಿ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಮತ್ತೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. "ನೀವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಮತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ 120-125, ಶಿವಸೇನೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 54 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಎನ್ಸಿಪಿಗೆ 40-42, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದೇ ಯಂತ್ರ, ಅದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು, ಅದೇ ಹಣ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹಣದ ಮಳೆಯಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಯಾರು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?" ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಮರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಪಕ್ಷವಾರು ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ:
- ಬಿಜೆಪಿ - 124
- ಶಿವ ಸೇನಾ - 61
- ಎನ್ಸಿಪಿ -36
- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ - 27
- ಎನ್ಸಿಪಿ ಎಸ್ಪಿ - 12
- ಯುಬಿಟಿ (ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ) - 8
- ಇತರರು - 20
