ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ: ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆಳೆದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು
ನಾಸಿಕ್ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ 9 ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ, 6 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : April 11, 2026 at 8:25 PM IST
ನಾಸಿಕ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ನಾಸಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು (SIT) ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ 9 ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಈವರೆಗೆ 6 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಎಸ್ಐಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಆಪಾದಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಂಧೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆರು ಜನರನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅನ್ಕವರ್ಸ್ ದಂಧೆ: ಈ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದವು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಂದೀಪ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್, ತನಿಖೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಉಪ ಆಯುಕ್ತೆ ಮೋನಿಕಾ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದರು.
ರಹಸ್ಯ ತಂಡ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ: ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಜನರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ತನಿಖೆಯು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಕೆಲಸದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿಯೊಳಗಿನ ಆರೋಪಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸತತ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಚೇರಿ ಆವರಣದ ಸುಮಾರು 30 ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಮಹಿಳಾ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಪುಣೆ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಂದೀಪ್ ಮಿಟ್ಕೆ ಅವರು, ಕಂಪನಿ ಪ್ರವಾಸಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಇದು ದೈಹಿಕ ಸಂರ್ಪಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಂತರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಂಪನಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ: ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಘಟನೆಗಳು 2022 ಮತ್ತು 2026ರ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಎಸ್ಐಟಿ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
