ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಬಾಡದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತ; ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ!

ಅಮರ, ಬಾಡದ ಹೂವು ಬೆಳೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರೈತ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 7:30 PM IST

ಬೀಡ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಹೂವುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೇ ಸರಿ. ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಾಡದ ಹೂವುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತನ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ: ಆದರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೂವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೂವುಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೂವುಗಳಂತಹ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುವ ರೈತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ರೈತರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಶ್ವರ್ ಶಿವಾಜಿ ಶಿಂಧೆ ಅವರು 'ಅಮರ/ ಬಾಡದ' ಅಥವಾ 'ಶಾಶ್ವತ ಹೂವುಗಳು' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೆಲಿಕ್ರಿಸಮ್ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ತಾಜಾ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಾಗ್ಪುರದ ರೇಶಿಮ್ ಬಾಗ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸರಸ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಿಂಧೆ ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಲಿಕ್ರಿಸಮ್ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಕೃಷಿ: ಈ ಹೂವುಗಳ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ಹೂವುಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೂಮಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಪದವಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಶಿಂಧೆ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಶಿಂಧೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 'ಈಶ್ವರ' ಮತ್ತು 'ಸುಪಾರಿ ಹೂವುಗಳು' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೆಲಿಕ್ರಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೆಲಿಕ್ರಿಸಮ್​ ಬೆಳೆಯಲು ಶಿಂಧೆ ಮುಂದಾದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೆಲಿಕ್ರಿಸಮ್ ಹೂವುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಹೂವುಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ರೈತ ಶಿಂಧೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ: ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಕಡಿಮೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದರೆ ದಳಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಶಿಂಧೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರು 2017ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೃಷಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಈ ಹೂವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹೌದು, ಈ ಹೂವು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಗ್ಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ರೂಪೇಶ್ ಬಡೆರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹೂವು ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಪರಿಸರ ಯಾವುದು?: ಇದು ಅರಳಲು ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಸ್ಯದ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬೀಡ್ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹೆಲಿಕ್ರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ: ಹೆಲಿಕ್ರಿಸಮ್ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳಾದ ಹೀಲಿಯೊಸ್ ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸೋಸ್, ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನ. ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹೆಲಿಕ್ರಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ಸ್, ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಂತೆಯೇ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಸಿಗಳಂತೆಯೇ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂವುಗಳು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅರಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಸ್ಯವು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರೈತ ಶಿಂಧೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ: ಒಬ್ಬ ರೈತ ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಶಿಂಧೆ. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಈಗೀಗ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾವು ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶಿಂಧೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

