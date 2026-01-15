ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ: ಮತದಾರರ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಶಾಯಿ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಬಳಕೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಶಾಯಿ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಕಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.
Published : January 15, 2026 at 4:34 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ರಾಜ್ಯದ 29 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಮತದಾನದ ವೇಳೆ ಜನರ ಕೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಶಾಯಿಯ ಬದಲು ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಯಿ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕರ್ ನೀಡಿರುವ ಆಯೋಗ: ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರ ಕೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕರ್ನಿಂದ ಗುರುತು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದು, ನಕಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.
ಶಾಯಿ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್ ಗಗ್ರಾಣಿ ಅವರು, ಹೌದು. ಆಯೋಗವು ಶಾಯಿ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ಗಳ ಕಿಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಶಾಯಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಗುರುತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅವರು, 2012 ರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಕೆ: ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು, ಶಾಯಿ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಕಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕರ್ನಿಂದ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಗುರುತನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಅಳಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.
ಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು, "ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಕೆಲವರು ನಾಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಪರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕರ್ನಿಂದ ಹಾಕಿದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.
ಜನರು ಹೇಳೋದೇನು? ಗುರುತು ಹಾಕಲು ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಘನೇಕರ್ ಎಂಬವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾದ ಶಾಯಿ ಒಂದೇ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಸೋಪಿನಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಶಾಯಿ ಅಳಿಸಿಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಯಿ ಅಳಿಸಿ ಮರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮ- ಆಯೋಗ: ಬೆರಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮತದಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಯಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುವ ಕುರಿತು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ನು ಬಳಸಲು 2011ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ-ಆಡಳಿತ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಶಾಯಿ ಬದಲು ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾರರ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಶಾಯಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಉಜ್ಜಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
