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ಸಿಎನ್​ಜಿ ದರ ಕೆಜಿಗೆ ₹2 ಏರಿಸಿದ ಮಹಾನಗರ ಗ್ಯಾಸ್​, ದೇಶೀಯ ಪಿಎನ್​ಜಿ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆ

ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 1ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್​ಜಿ ಹೊಸ ದರವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 88 ರೂ. ಆಗಿದೆ.

Mahanagar Gas Hikes CNG Rates By Rs 2 Per Kg, Domestic PNG
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2026 at 12:19 PM IST

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ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಗ್ಯಾಸ್​ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಎನ್​ಜಿ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಪೈಪ್ಡ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್‌ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 1ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್​ಜಿ ಹೊಸ ದರವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 88 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿಎಲ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಿಎನ್‌ಜಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನಿಲದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಪಾಟ್ ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಕಚ್ಚಾ ಅನಿಲದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮಾತ್ರ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಎನ್‌ಜಿಯ ನಿರಂತರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈ, ಥಾಣೆ, ರಾಯಗಡ, ರತ್ನಗಿರಿ, ಲಾತೂರ್ ಮತ್ತು ಧರಾಶಿವ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ವಾಹನಗಳು ಎಂಜಿಎಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.

ದೇಶೀಯ ಪಿಎನ್‌ಜಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 30 ಲಕ್ಷ ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಸ್‌ಸಿಎಂ ಅನಿಲದ ದರದಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಇದೇ ವಲಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಗ್ಯಾಸ್', ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 3.89 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅದನ್ನು 86.98 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

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