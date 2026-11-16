ಮಧುರೈ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 21 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ: ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಅರೆಸ್ಟ್
ಮಧುರೈ ತನಿಷ್ಕ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಳಿಗೆ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಶಾಂತ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 16, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 3:31 PM IST
ಮಧುರೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಮಧುರೈನ ತನಿಷ್ಕ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುಮಾರು 21 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಶಾಂತ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಿಶಾಂತ್ನ ತಂದೆ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎಂಬವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮಧುರೈನ ಮಡಕುಲಂ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಹೂತಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ, ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 21ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಲು ಪೊಲೀಸರ 9 ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದವು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಧರ್ಮಪುರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇಲಂ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ (ಓಮ್ನಿ ಬಸ್) ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ, ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿಶಾಂತ್ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆತ ಧರ್ಮಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಯಮಾನ್ ಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದು, ಬಸ್ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಧುರೈಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಧುರೈನ ಪಾಲಂಗನಥಂ-ಕಲವಾಸಲ್ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಹರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನಿಷ್ಕ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ನ.12ರಂದು, ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ₹21 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 11 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ದರೋಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರಾಹಕನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿ ಮಧುರೈನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಶಾಂತ್ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆತನ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಬದಲಿಸಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
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