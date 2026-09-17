ಮಧುರೈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ
17 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ
By ANI
Published : September 17, 2026 at 12:39 PM IST
ಮಧುರೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿರುವ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಗರ ಸಿದ್ದಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಹಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 3.35 ರಿಂದ 5.45 ರ ನಡುವೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪೂಜೆ, ದ್ರವ್ಯಾಹುತಿ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾದಾನಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಜೊತೆಗೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಪವಿತ್ರ ಕಲಶಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.40ಕ್ಕೆ, ದೇವಾಲಯದ ಸುವರ್ಣ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಗೋಪುರಗಳ ಮಹಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.55ಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ್ ಅವರ ಮಹಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿತು. ತದನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.10ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಹಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಬಳಿಕ ಮಹಾ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಭವ್ಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ವಿಧಿಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದವು.
ಮಹಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ ತಿರುಕ್ಕುಡಂ ನನ್ನೀರಾಟ್ಟು ಪೆರುವಿಳಾವು, ತವತಿರು ಕುಂದ್ರಕುಡಿ ಅಡಿಗಳಾರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.40 ರಿಂದ 8.10ರ ನಡುವೆ ನೆರವೇರಿತು. ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದೇವಾಲಯದ ಓದುವಾರ್ಗಳು ಪವಿತ್ರ ತಮಿಳು ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು.
ಮಹಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ವಿಶೇಷತೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಅವತಾರವಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶಿವನ ರೂಪವಾದ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಮಹಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ದೇಗುಲದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
17 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅಂತರದ ನಂತರ ಜರುಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಸೇರಿದೆ. ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
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