ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದ 'ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಮದುವೆ' ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ: ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು
Court Verdict on Inter-Religion Marriage: ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ 'ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ'ಯಡಿ ಮಾನ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 10:13 AM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನಡೆಸಲಾದ ವಿವಾಹವು 'ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ'ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನ ಕಾರಯಂಚಾವಡಿಯ ನಿವಾಸಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದೂವೇ ಆದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ ಎಂಬುವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆಯೊಂದನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ 'ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮೋಸದಿಂದ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಿ.ವಿ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಎನ್. ಈಶ್ವರನ್ ಮತ್ತು ಆರ್. ವೀರಮಣಿ ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅರ್ಜಿದಾರರು 2006ರಲ್ಲೇ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ 'ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ'ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನೋಂದಣಿ ಅಸಿಂಧುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮೊದಲು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಉಭಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪೋಷಕರು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ವಿವಾಹದ ನಂತರ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ 100 ಸವರನ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣ (8 ಗ್ರಾಂ) ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ದಂಪತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದನ್ನೂ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯರೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ 'ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್' (ಧರ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗೆ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ ಅವರೇ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಗಮನಸೆಳೆದರು.
'ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದೂಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯರ ನಡುವಿನ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 'ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ' (Indian Christian Marriage Act) ಅಥವಾ 'ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ'ಯ (Special Marriage Act) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, 2009ರಲ್ಲಿ 'ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಈ ವಿವಾಹವು ಅಸಿಂಧು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಅವರು ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
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