ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಹೊಡೆತ; ಭಾರತದ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ 'ವಾಟರ್‌ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್' ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಅಮೆರಿಕ ಹೇರಿದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೀರಿನ ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಕೃಷಿ ಕೂಡ ಒಂದು.

WATER CHESTNUT
ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಕೃಷಿ (ETV Bharat)
Published : November 28, 2025 at 6:55 PM IST

ಜಬಲ್ಪುರ(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ ಅಧಿಕ ಸುಂಕ ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ (Water Chestnut) ರೈತರನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜಬಲ್ಪುರ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಯೋನಿ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಲಾ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಉತ್ಪಾದಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ದರ ಕೆ.ಜಿಗೆ 15 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಯೋನಿ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಲಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಇದೀಗ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಫ್ತು ನಿಷೇಧದಿಂದ ಇದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಕೇವಲ 15 ರೂ. ತಲುಪಿವೆ. ಇದರಿಂದ ತಾವು ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಸಹ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಹೇಳಿಕೆ (ETV Bharat)

ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಕೃಷಿ ಕಷ್ಟಕರ: ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು​ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಣ್ಣೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಮಳದ ಗಡ್ಡೆ ಆಕಾರದ ಜಲವಾಸಿ ತರಕಾರಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ: ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಕೃಷಿಕರಾದ ಜಬಲ್ಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಅಶೋಕ್ ಬರ್ಮನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನನಗೀಗ ಸುಮಾರು 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು. ಮಾಗಿದ ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಅನ್ನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಾಗ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಅಡಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಳದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಡಬೇಕು. ನೀರಿನ ಕೆಳಗೆ ನೆಲ (ಮಣ್ಣು) ಇರಬೇಕು. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಬೀಜದಿಂದ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಬಳ್ಳಿಗಳು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನಂತಹ ರೈತರು ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕಚ್ಚಾ ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಕಿಲೋಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 70 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಕಿಲೋಗೆ ಕೇವಲ 15 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಸರಿದೂಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

Madhya Pradesh Water Chestnut Farmers In Crisis As US Tariff Halts Exports
ಕೊಳದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ರಫ್ತು ನಿಷೇಧದಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತ: ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಜೀವ್ ಯಾದವ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಬಲ್ಪುರ, ಸಿಯೋನಿ, ಮಾಂಡ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಟ್ನಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಜಬಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಜಬಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಸಮನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ನೋವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಖರೀದಿದಾರರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ: ಜಬಲ್ಪುರದ ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಜೀವ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯೂ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸಹ ಇದರ ಭಾರವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್​ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

Madhya Pradesh Water Chestnut Farmers In Crisis As US Tariff Halts Exports
ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಬೆಳೆಯೊಂದಿಗೆ ರೈತರು (ETV Bharat)

ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ: "ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಾಂಡ್ಲಾದಿಂದ ಜಬಲ್ಪುರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ನಾನು ಐಟಿಐನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲಸ ಸಿಗದೇ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೊಳಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚು. ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಕೊಳಗಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೃಷಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ರೈತರು ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಕೃಷಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿಯೇ, 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಸೂಪರ್ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಸುಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ರೈತರ ಭವಿಷ್ಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಾನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಯುವ ರೈತ ಆದರ್ಶ್ ಕುಸ್ಮರಿಯಾ ತಮ್ಮ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಅನೇಕ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಜಬಲ್ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ನಿರಂತರ ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್​ಗೆ ಮಖಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

"ಸರ್ಕಾರ ಮಖಾನಾ ಕೃಷಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಚಾರದಂತೆಯೇ, ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್​ಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜಬಲ್ಪುರದ ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಭಾರೀ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ನಾವು ಜಬಲ್ಪುರದಿಂದ ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಗುಜರಾತ್​ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬುವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೆ, ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದರ ರಫ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆದರ್ಶ್, ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

Madhya Pradesh Water Chestnut Farmers In Crisis As US Tariff Halts Exports
ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ (ETV Bharat)

ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್: ಇದನ್ನು ಜಲವಾಸಿ ತರಕಾರಿ ಎಂದೂ 'ಸಿಂಗಾಡಾ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗರಿಗರಿಯಾದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಪರಿಮಳದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೀನುಗಾರನಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್: ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನವೋದ್ಯಮಿ

WATER CHESTNUT EXPORT
JABALPUR WATER CHESTNUT FARMING
ವಾಟರ್‌ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್
MADHYA PRADESH
WATER CHESTNUT

