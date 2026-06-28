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ರಾತ್ರಿ ಮಿಂಚುಹುಳಗಳಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಡು; ಟಾರ್ಚ್​ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಧಿ 'ಮಹುವಾ' ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಜನರು!

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಲಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಮಹುವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ನ ಅಶೋಕ್ ಗಿರಿ ಅವರ ವರದಿ.

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ಮಹುವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 7:22 PM IST

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ಬಾಲಘಾಟ್(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೂ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಾಲಘಾಟ್‌ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಡುಗಳು ರಾತ್ರಿ ಮಿನುಗುವ ದೀಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತವೆ. ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗುಂಪನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದು.

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಬ್ಬವಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಓಟ. ಮೊದಲ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಯದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ಮಹುವಾ' ಮರಗಳಿಂದ ಬೀಳುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಣ್ಣು 'ಗುಲ್ಲಿ'ಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾಡಿನೆಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಟಾರ್ಚ್‌ ಮತ್ತು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹುವಾ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.

ಮಹುವಾ ಹೂವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಹೂವುಗಳು ಉದುರಿದ ನಂತರ ಗುಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಾಗಿದ ಗುಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಪಡಿತರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತರರು ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗುಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಬಾವಲಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಾಗಿದ ಗುಲ್ಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಂದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಜನರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರಗಳು ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ ಹೊಲಗಳ ಒಡ್ಡುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಹೊರಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳಗಿನ ಕಾಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಕಾಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹25ರಿಂದ ₹30ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗುಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಳೆಗಾಲದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

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ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಮಹುವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು. (ETV Bharat)

"ಸಂಜೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗುಲ್ಲಿ (ಮಹುವಾ ಬೀಜಗಳು) ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಒಣಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಣಗಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ದಶನ್ ಲಾಲ್ ಹಿರ್ವಾನೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ: ಬಾಲಘಾಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಅರಣ್ಯವು ಮಿನುಗುವ ದೀಪಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗುಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಧಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಬಾಲಘಾಟ್ ಅಪಾರ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಶೋಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ನೇರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಜನರು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

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MAHUA SEEDS
BALAGHAT ADIVASIS
ಮಹುವಾ
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